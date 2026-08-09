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Квартиры в Пномпене, Камбоджа

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Khan Boeng Keng Kang
51
Khan Sen Sok
32
Khan Daun Penh
30
Khan Chamkar Mon
28
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211 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/38
Просторные апартаменты с 2-мя спальнями площадью 75м.кв. на 9 этаже с панорамным видом на го…
$84,467
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Кондо в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Кондо с 1 спальней для продажи на Тайм-сквер 7 - Тул КоркОткройте для себя современную город…
$72,000
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
2-комнатный кондо на продажу в UC88 Wyndham Garden BKK1Опыт городской жизни в UC88 Wyndham G…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 60
Эта захватывающая возможность предлагает совершенно новую кондоминиум с 2 спальнями в долгож…
$140,000
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Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя идеальную кондоминиум с 1 кроватью и 1 ванной для продажи в оживленном Чам…
$88,000
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Квартира в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 45 м²
Этаж 20/39
Внимание, пресейл нового комплекса ‼️ Срочно оставляй заявку , юниты раскупаются ‼️ Ус…
$54,292
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
1 спальный блок - 75 кв.м. - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Тайм-сквер 8 – дизайн для каждого стиля жизниНезависимо от того, воспитываете ли вы семью, с…
$83,250
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Квартира 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 39
$61,000
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Квартира 2 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 11/36
Апартаменты «под ключ» 1+1 на 11 этаже площадью 55 кв.м. в современном жилом кондоминиуме би…
$73,373
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 5
Откройте для себя исключительную квартиру в стиле лофт с 3 спальнями в престижном районе Тон…
$496,458
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Квартира 2 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Купите квартиру в Камбодже в современном жилом комплексе бизнес-класса, расположенном в цент…
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
1 спальный блок - 55 кв.м. - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 51
Расположенная на 51-м этаже популярной городской деревни Фаза 2, эта потрясающая кондоминиум…
$250,000
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Megakim World Corp. представляет Time Square 8, последнее дополнение к их портфолио элитных …
$162,100
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Квартира в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира
Khan Daun Penh, Камбоджа
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$79,000
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Квартира в Пномпень, Камбоджа
Квартира
Пномпень, Камбоджа
🚀 R&F City, Пномпень – готовые квартиры с инфраструктурой в стратегическом месте города. …
$50,000
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/39
СТАРТ ПРОДАЖ. ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАСКУПЛЕНО 30% КВАРТИР. САМЫЙ ЦЕНТР ПНОМПЕНЯ. Открыт presale…
$97,974
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Квартира 1 комната в Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Квартира 1 комната
Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 15/30
Покупка инвестиционного актива в PHNOM PENH 🇰🇭АПАРТАМЕНТ В ИНСТАЛЛМЕНТАХ ОТ ДЕВЕЛОПЕРА В КАМ…
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Ультра-люксовый пентхаус на продажу в Le Condé BKK1Откройте для себя вершину престижа жизни …
$4,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 42/47
🌆 ПНОМПЕНЬ • РЕДКИЙ ФОРМАТ ДУПЛЕКСОВ В ПРЕСТИЖНОЙ ЛОКАЦИИ • ТАЙМ СКВЕР 7 Один из немногих…
$139,594
НДС
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Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 26
Испытайте современную жизнь на берегу реки с этим элегантным подразделением в Vue Aston, одн…
$175,000
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Квартира 3 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia. Апартаменты…
$131,400
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Студия 1 комната в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 комната
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 29/60
Квартира-студия «под ключ» площадью 31 м.кв. на 29 этаже жилого комплекса при бронировании д…
$98,890
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Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 26
Потрясающий 2-спальный роскошный кондо с видом на реку в самом сердце столицы Ко Пич. Подраз…
$153,318
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/39
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$44,251
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Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 14
Испытайте идеальное сочетание стиля, безопасности и комфорта с этим однокомнатным блоком в P…
$64,000
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/41
Продается 2-комната квартира в строящемся комплексе,  расположенном в в центральной части ра…
$130,580
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Кондо в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Тайм-сквер 8 Современный Город, живущий в сердце ПномпеняMegakim World Corp. с гордостью пре…
$227,800
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Новый бренд Prestige в ПномпенеJ Tower 3, разработанная Tanichu Assetment Co. Ltd., доверенн…
$362,000
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Типы недвижимости в Пномпене

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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