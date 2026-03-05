Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Pou Senchey
  4. Жилая

Жилье в Khan Pou Senchey, Камбоджа

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Prey Pring Khang Tboung 1, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Prey Pring Khang Tboung 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1
Собственный комфортабельный и доступный дом в мирном сообществе Борей Чири. Эта недвижимость…
$65,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Sangkat Samraong Kraom, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Samraong Kraom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Не пропустите! Эта недвижимость Chhouk Va II предлагает отличное соотношение цены и качества…
$57,000
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Khan Pou Senchey, Камбоджа
Дом 8 комнат
Khan Pou Senchey, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 204 м²
Этаж 2
📍 2 Link Houses для продажи в Туол Понгро - Место для бизнеса Мы предлагаем на продажу два с…
$580,000
Оставить заявку
AuraAura
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти