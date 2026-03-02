Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Vetovo
  4. Жилая

Жилье в Vetovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Senovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Senovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот полностью отремонтированный одноэтажный дом, расположенный на щедром…
$30,712
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Параметры недвижимости в Vetovo, Болгария

Недорогая
Элитная
