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Жилье в Smolian, Болгария

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1 объект найдено
Дом в Podvis, Болгария
Дом
Podvis, Болгария
Площадь 710 м²
$634,738
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Параметры недвижимости в Smolian, Болгария

Недорогая
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