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Дома в Ruen, Болгария

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Vresovo, Болгария
Дом 5 спален
Vresovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Этаж 1
ID 33385722Price: 191,200 eurosLocation: Vresovo village, Burgas region, 40 km from BurgasRo…
$206,290
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Дом 5 комнат в Prosenik, Болгария
Дом 5 комнат
Prosenik, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Этот очаровательный двухэтажный дом в живописной деревне Просеник Бургасской области предлаг…
$137,577
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Ruen, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов