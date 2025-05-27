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Виллы в Пловдивской области, Болгария

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5 объектов найдено
Вилла в Karavelovo, Болгария
Вилла
Karavelovo, Болгария
Площадь 293 м²
Дом класса люкс на горнолыжном курорте Краньска Гора. Прекрасный меблированный дом в эксклю…
$5,23 млн
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Вилла в Karavelovo, Болгария
Вилла
Karavelovo, Болгария
Площадь 815 м²
Дом с большим участком земли недалеко от жемчужины Словении-озеро Блед. Отдельно стоящий до…
$2,51 млн
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Вилла в Karavelovo, Болгария
Вилла
Karavelovo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла на  всемирно известном озере Блед у подножья Альп. Изумительная вилла с душо…
$1,58 млн
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Вилла в Karavelovo, Болгария
Вилла
Karavelovo, Болгария
Площадь 225 м²
Вилла в пешей доступности от знаменитого озера Блед. Прекрасно отреставрированная вилла в т…
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты
Калофер, Болгария
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: Светлую, простор…
$27,119
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