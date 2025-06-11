Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.

Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.
Комплекс закрытого типа
Такса поддержки в комплексе - 10 €/м² в год
Современное жилое решение, сочетающее в себе современный стиль и комфорт, идеально подходящее как для отдыха, так и для инвестиций и круглогодичного проживания.
Комплекс представляет собой 2 шестиэтажных здания, которые предлагают современный дизайн, удобства и ощущение уюта у моря. Расположенный в 300 метрах от пляжа, комплекс находится в удобном месте, в непосредственной близости от магазинов, спортивных площадок и прибрежных набережных курорта.
В комплексе 129 функционально спланированных квартир, которые могут удовлетворить самые разные потребности и предпочтения: студии, двух- и трехкомнатные квартиры. Квартиры имеют разную площадь и ориентацию, каждая квартира оборудована просторным балконом.
В комплексе также имеется множество открытых и закрытых парковочных мест, которые будущие владельцы могут приобрести дополнительно.
Территория комплекса
На территории комплекса будет два здания по 6 этажей, между ними будет расположен бассейн, территория будет озеленена. Спроектированы студии и апартаменты с 1-й и 2-мя спальнями, парковочные места, детская игровая площадка. Квартиры будут сдаваться с отделкой под ключ.
Подземные паркоместа: 13 000€
Наземные паркоместа: 9 000€
Премиальное благоустройство
Равда находится в 33 км от г. Бургас и в 4 км от г. Несебр. Несмотря на близость к крупным курортам, таким как Солнечный Берег и Несебр, Равда – спокойное место с хорошим пляжем, подходящим для людей всех возрастов, особенно популярно для отдыха семей с детьми.
Оплата с рассрочкой до 2-х лет
Схема оплаты
- 3000€ + 1000€ за паркоместо – депозит
- 30% - при подписании предварительного договора
- 15% - при достижении уровня 0,00
- 15% - при достижении уровня этажа, где расположен апартамент
- 20% - на Акте 14
- 15% - на Акте 15
- 5% - на Акте 16