Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.

Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.

Комплекс закрытого типа

Такса поддержки в комплексе - 10 €/м² в год

Современное жилое решение, сочетающее в себе современный стиль и комфорт, идеально подходящее как для отдыха, так и для инвестиций и круглогодичного проживания.

Комплекс представляет собой 2 шестиэтажных здания, которые предлагают современный дизайн, удобства и ощущение уюта у моря. Расположенный в 300 метрах от пляжа, комплекс находится в удобном месте, в непосредственной близости от магазинов, спортивных площадок и прибрежных набережных курорта.



В комплексе 129 функционально спланированных квартир, которые могут удовлетворить самые разные потребности и предпочтения: студии, двух- и трехкомнатные квартиры. Квартиры имеют разную площадь и ориентацию, каждая квартира оборудована просторным балконом.

В комплексе также имеется множество открытых и закрытых парковочных мест, которые будущие владельцы могут приобрести дополнительно.

Территория комплекса

На территории комплекса будет два здания по 6 этажей, между ними будет расположен бассейн, территория будет озеленена. Спроектированы студии и апартаменты с 1-й и 2-мя спальнями, парковочные места, детская игровая площадка. Квартиры будут сдаваться с отделкой под ключ.

Подземные паркоместа: 13 000€

Наземные паркоместа: 9 000€

Премиальное благоустройство

Равда находится в 33 км от г. Бургас и в 4 км от г. Несебр. Несмотря на близость к крупным курортам, таким как Солнечный Берег и Несебр, Равда – спокойное место с хорошим пляжем, подходящим для людей всех возрастов, особенно популярно для отдыха семей с детьми.

Оплата с рассрочкой до 2-х лет

Схема оплаты

- 3000€ + 1000€ за паркоместо – депозит

- 30% - при подписании предварительного договора

- 15% - при достижении уровня 0,00

- 15% - при достижении уровня этажа, где расположен апартамент

- 20% - на Акте 14

- 15% - на Акте 15

- 5% - на Акте 16