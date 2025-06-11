  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Равда
  4. Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.

Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.

Равда, Болгария
от
$87,932
;
10
ID: 30632
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Деревня
    Равда

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый проект жилого комплекса. 300 метрах от песчаного пляжа Равды.
Комплекс закрытого типа
Такса поддержки в комплексе - 10 €/м² в год

Современное жилое решение, сочетающее в себе современный стиль и комфорт, идеально подходящее как для отдыха, так и для инвестиций и круглогодичного проживания.
Комплекс представляет собой 2 шестиэтажных здания, которые предлагают современный дизайн, удобства и ощущение уюта у моря. Расположенный в 300 метрах от пляжа, комплекс находится в удобном месте, в непосредственной близости от магазинов, спортивных площадок и прибрежных набережных курорта.

В комплексе 129 функционально спланированных квартир, которые могут удовлетворить самые разные потребности и предпочтения: студии, двух- и трехкомнатные квартиры. Квартиры имеют разную площадь и ориентацию, каждая квартира оборудована просторным балконом.
В комплексе также имеется множество открытых и закрытых парковочных мест, которые будущие владельцы могут приобрести дополнительно.

Территория комплекса

На территории комплекса будет два здания по 6 этажей, между ними будет расположен бассейн, территория будет озеленена. Спроектированы студии и апартаменты с 1-й и 2-мя спальнями, парковочные места, детская игровая площадка. Квартиры будут сдаваться с отделкой под ключ.
Подземные паркоместа: 13 000
Наземные паркоместа: 9 000

Премиальное благоустройство

Равда находится в 33 км от г. Бургас и в 4 км от г. Несебр. Несмотря на близость к крупным курортам, таким как Солнечный Берег и Несебр, Равда – спокойное место с хорошим пляжем, подходящим для людей всех возрастов, особенно популярно для отдыха семей с детьми.

Оплата с рассрочкой до 2-х лет

Схема оплаты

- 3000 + 1000 за паркоместо – депозит

- 30% - при подписании предварительного договора

- 15% - при достижении уровня 0,00

- 15% - при достижении уровня этажа, где расположен апартамент

- 20% - на Акте 14

- 15% - на Акте 15

- 5% - на Акте 16

Местонахождение на карте

Равда, Болгария
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
