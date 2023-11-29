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Дома в Люлин, Болгария

1 объект найдено
Дом в Район Софии (Столична), Болгария
Дом
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Lyulin 8 в коммуникативном месте рядом со станцие…
€400,000
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Параметры недвижимости в Люлин, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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