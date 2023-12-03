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Жильё в Kotel, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спален с Spalni в Medven, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Medven, Болгария
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Этаж 3
#19236529Villa located at the foot of the Balkan Mountains, surrounded by greenery and beaut…
€165,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Kotel, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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