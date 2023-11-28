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Коммерческая недвижимость в Изгрев, Болгария

5 объектов найдено
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Площадь 4 000 м²
Bestay Property offers a residential building in the district of Dianabad, Sofia. The proper…
€3,30 млн
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Коммерческая в Изгрев, Болгария
Коммерческая
Изгрев, Болгария
Площадь 723 м²
€1,05 млн
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Ресторан, кафе в Изгрев, Болгария
Ресторан, кафе
Изгрев, Болгария
Площадь 1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
€500,000
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Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 191 м²
€152,800
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Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 60 м²
€65,000
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