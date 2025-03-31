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Квартиры с гаражом в Ivanovo, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Иваново, Болгария
Квартира 5 комнат
Иваново, Болгария
Число комнат 5
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG Real Estate с радостью предлагает на продажу эту недвижимость, ра…
$21,643
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Параметры недвижимости в Ivanovo, Болгария

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