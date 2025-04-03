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Дома в Dobrichka, Болгария

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Tsarevets, Болгария
Дом 3 комнаты
Tsarevets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот одноэтажный дом в красивой большо…
$20,020
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Дом 3 комнаты в Novo Botevo, Болгария
Дом 3 комнаты
Novo Botevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🏠 Новый одноэтажный дом с 2 спальнями 📍 24 км от Добрича | 55 км от Варны 🏡 Характеристики н…
$91,583
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