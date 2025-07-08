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Жильё в Bolyarovo, Болгария

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Bolyarovo, Болгария
Квартира 3 спальни
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание объекта: Массивный двухэтажный дом с 6 комнатами недалеко от Болярово Цена: 16.600…
$19,409
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 4 спальни в Bolyarovo, Болгария
Квартира 4 спальни
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Полностью меблированный и отремонтированный дом с 4 спальнями в Болярово, …
$78,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
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Realting.com
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