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Пентхаусы с видом на горы в Австрии

Вена
9
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1 объект найдено
Пентхаус в Scheifling, Австрия
Пентхаус
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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Параметры недвижимости в Австрии

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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