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Пентхаусы с бассейном в Австрии

Вена
9
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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 4/4
Новый эксклюзивный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом и бассейном, 19-й район. …
$2,58 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Австрии

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