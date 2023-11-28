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Жильё в Леондинг, Австрия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Леондинг, Австрия
Квартира 3 комнаты
Леондинг, Австрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Описание объекта: Жилая площадь объекта составляет около 75 м². В квартире 2 спальни, в одно…
€210,000
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