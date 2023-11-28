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Дома в Gemeinde Stockerau, Австрия

3 объекта найдено
Дом в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом
Gemeinde Stockerau, Австрия
Площадь 90 м²
€379,000
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Дом 8 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 8 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
€738,000
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Дом 6 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
€684,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Stockerau, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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