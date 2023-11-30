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Квартиры в Gemeinde Laxenburg, Австрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
€592,000
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Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 1/5
€986,000
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Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 5
€574,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Laxenburg, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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