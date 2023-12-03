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Квартиры в Gemeinde Guessing, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Гюссинг, Австрия
Квартира 3 комнаты
Гюссинг, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Если между островом Дунай и Дунайским каналом открывается новое жилое пространство, вы живет…
€135,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Gemeinde Guessing, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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