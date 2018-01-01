TAIRAGROUP SP z O.O.

Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/покупки недвижимости в Варшаве. Высокое качество в нашей работе - это залог на долгую перспективу сотрудничества с каждым клиентом. Мы говорим с клиентом - с Вами - на одном языке!