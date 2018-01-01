TAIRAGROUP SP z O.O.
Address: ul. Gesia 8/201, 31-535 Krakow, Poland
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2017
Языки общения
Русский, Polski, Українська
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ОписаниеTAIRAGROUP — польско-украинская компания, главный офис которой находится в городе Кракове, Польша.
УслугиКомпания предоставляет риэлторские, юридические, информационно-консультационные услуги людям, желающим приобрести, инвестировать или арендовать недвижимость разного типа. Ведущие украино- и русскоговорящие специалисты уже более 5 лет успешно работают на рынке недвижимости Польши. Кроме того, учитывая опыт компании, предоставляются дополнительные услуги, связанные с вопросами иммиграции, ведения предпринимательской деятельности и адаптации в Польше.
Коммерческая недвижимость
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