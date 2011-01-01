Об агентстве

Optimum Property - компания по развитию недвижимости, базирующаяся в Албании, специализирующаяся на современных жилых проектах вдоль Адриатического побережья. Мы проектируем и строим высококачественные квартиры, которые сочетают в себе умные макеты, высокие стандарты строительства и долгосрочную инвестиционную ценность. Благодаря клиентоориентированному подходу и прозрачным процессам мы поддерживаем международных покупателей от бронирования до передачи, помогая им открывать новые начинания через безопасное и надежное владение недвижимостью.