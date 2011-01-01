  1. Realting.com
Албания, Golem
Агентство недвижимости
2024
1 год 4 месяца
English, Español
optimumproperty.al/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Optimum Property - компания по развитию недвижимости, базирующаяся в Албании, специализирующаяся на современных жилых проектах вдоль Адриатического побережья. Мы проектируем и строим высококачественные квартиры, которые сочетают в себе умные макеты, высокие стандарты строительства и долгосрочную инвестиционную ценность. Благодаря клиентоориентированному подходу и прозрачным процессам мы поддерживаем международных покупателей от бронирования до передачи, помогая им открывать новые начинания через безопасное и надежное владение недвижимостью.

  • Телефон:
  • Электронная почта:
Услуги

Optimum Property предоставляет комплексные услуги по развитию недвижимости и недвижимости, включая приобретение земли, проектирование, строительство, продажи и послепродажную поддержку. Мы развиваем современные жилые сообщества, управляем полным процессом покупки для местных и международных клиентов и предлагаем персонализированное руководство от бронирования и юридической документации до передачи и управления имуществом. Наша цель - качественное строительство, прозрачность и долгосрочная инвестиционная ценность.

Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–85 м²
5 объектов недвижимости 5
Добро пожаловать в Palm Paradise, исключительный жилой комплекс, предназначенный для современной жизни. Расположенный в спокойной обстановке, наш комплекс предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. Просторное проживание: наши квартиры имеют открытую планировку с большими о…
Квартира 1 комната
46.5 – 71.8
70,841 – 118,068
Квартира 2 комнаты
76.5 – 84.8
117,419 – 120,146
Optimum Property
Optimum Property
English, Español
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Optimum Property
Optimum Property
English, Español
Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 8
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
English
CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 348 Коммерческая недвижимость 7 Долгосрочная аренда 39 Земельные участки 5
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
English, Русский, Українська
IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 5
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Новостройки 5 Жилая недвижимость 566 Коммерческая недвижимость 12 Долгосрочная аренда 21 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 8
Century 21 Eon, Durres — лидер недвижимости на побережье Албании! Мы не просто часть международного бренда Century 21, который работает в 86 странах и объединяет более 145 000 профессионалов. Мы — один из самых успешных офисов сети в Албании. С 2019 года Century 21 Eon Durres неизменно…
English, Русский, Italiano, Українська
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 131 Коммерческая недвижимость 22 Долгосрочная аренда 103 Земельные участки 7
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
