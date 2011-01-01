Optimum Property - компания по развитию недвижимости, базирующаяся в Албании, специализирующаяся на современных жилых проектах вдоль Адриатического побережья. Мы проектируем и строим высококачественные квартиры, которые сочетают в себе умные макеты, высокие стандарты строительства и долгосрочную инвестиционную ценность. Благодаря клиентоориентированному подходу и прозрачным процессам мы поддерживаем международных покупателей от бронирования до передачи, помогая им открывать новые начинания через безопасное и надежное владение недвижимостью.
Optimum Property предоставляет комплексные услуги по развитию недвижимости и недвижимости, включая приобретение земли, проектирование, строительство, продажи и послепродажную поддержку. Мы развиваем современные жилые сообщества, управляем полным процессом покупки для местных и международных клиентов и предлагаем персонализированное руководство от бронирования и юридической документации до передачи и управления имуществом. Наша цель - качественное строительство, прозрачность и долгосрочная инвестиционная ценность.