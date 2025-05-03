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Ness Wii Market

Израиль, Герцлия
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Українська, עִברִית
Веб-сайт
Веб-сайт
smartinvgr.com/
Об агентстве

Ness Wii Market - израильская компания, которая включает в себя филиал в Чешской Республике. Мы специализируемся на продвижении глобальных инвестиционных возможностей в сфере недвижимости, помогая инвесторам диверсифицировать свои портфели на международных рынках. Наш опыт охватывает различные страны, предлагая индивидуальные решения для людей, стремящихся инвестировать в недвижимость с высокой стоимостью по всему миру.

Услуги

консультирование

Риски аналитики

Консультация по перемещению

Проект реконструкции в Европе

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 05:20
(UTC-7:00, America/Los_Angeles)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
3 застройщика
Наши агенты в Израиле
Наталия Аранович
Наталия Аранович
8 объектов
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