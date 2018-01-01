RE/MAX Jerusalem

Montefiore Real Estate Group - ведущее израильское агентство недвижимости, с представительствами в Тель-Авиве и Нью-Йорке. Агентство предлагает широкий спектр услуг для зарубежных клиентов, желающих приобрести, продать недвижимость в Израиле или переехать сюда на постоянное место жительства. Мы предлагаем покупку, продажу, управление и ремонт жилой или коммерческой недвижимости.

Наша задача – найти наилучший объект недвижимости, исходя из предпочтений и возможностей клиента, продать имеющуюся недвижимость, а также взять на себя все, что касается управления, дизайна и ремонта недвижимости, избавив клиента от дополнительной головной боли.