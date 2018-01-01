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RE/MAX Jerusalem

54 Emek Refaim Jerusalem, Israel 9314208
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RE/MAX Jerusalem
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.remaxjerusalem.com
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Описание

Являясь одной из крупнейших компаний недвижимости в Иерусалиме, у нас отличная команда опытных профессиональных агентов по недвижимости, которые помогут вам в покупке, продаже или аренде дома вашей мечты в Иерусалиме.
Мы предлагаем бесплатную оценку жилья для продавцов и бесплатные советы по покупке, продаже или аренде недвижимости в Иерусалиме.

Все наши агенты являются экспертами в своем районе города. Как лицензированные профессионалы, они стремятся предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего уровня.

Наши агенты работают как одна целая команда, чтобы обеспечить максимальные шансы на реализацию ваших надежд и ожиданий, будь то покупка, продажа или аренда.

Для нас важны РЕЗУЛЬТАТЫ и УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ КЛИЕНТЫ. В RE/MAX Vision мы стремимся к обоим!

Мы - частный офис, и каждый из наших агентов является самозанятым владельцем малого бизнеса.

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Montefiore Real Estate Group - ведущее израильское агентство недвижимости, с представительствами в Тель-Авиве и Нью-Йорке. Агентство предлагает широкий спектр услуг для зарубежных клиентов, желающих приобрести, продать недвижимость в Израиле или переехать сюда на постоянное место жительства. Мы предлагаем покупку, продажу, управление и ремонт жилой или коммерческой недвижимости.

Наша задача – найти наилучший объект недвижимости, исходя из предпочтений и возможностей клиента, продать имеющуюся недвижимость, а также взять на себя все, что касается управления, дизайна и ремонта недвижимости, избавив клиента от дополнительной головной боли.

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