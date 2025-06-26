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Чехия, okres Ceske Budejovice
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
4 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Čeština
Веб-сайт
Веб-сайт
www.dumrealit.cz/atempo
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Об агентстве

Мы меняем рынок недвижимости Чехии. Основная идея проекта - развивать, повышать качество и создавать хорошую репутацию на рынке недвижимости, в том числе настроения потребителей.

Услуги

- Домашняя постановка
- Международная продажа недвижимости
Профессиональная фотография + видео
3D визуализация
- обширная интернет-реклама
- и более: www.dumrealit.cz/atempo
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- Домашняя постановка
Mezinárodní prodej nemovitostí
- Profesionální fotografie + видео
3D Vizualizace
- Rozsáhlá Internetová inzerce
- další: www.dumrealit.cz/atempo

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 12:21
(UTC+2:00, Europe/Prague)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 9 объектов
Квартира в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou
Площадь 77 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры 2 + kk, с возмо…
$243,585
Квартира в Chlum u Trebone, Чехия
Квартира
Chlum u Trebone
Площадь 82 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры на первом этаже…
$154,411
Квартира в Kamenny Privoz, Чехия
Квартира
Kamenny Privoz
Площадь 111 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу апартаментов 3 + 1 с бал…
$229,504
Квартира в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou
Площадь 77 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры 2 + kk, с возмо…
$240,178
Дома
Смотреть все 11 объектов
Дом в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Дом
Hluboka nad Vltavou
Площадь 381 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продажа малоэнергетического нового здания жилой едини…
$445,868
Дом в Прахатице, Чехия
Дом
Прахатице
Площадь 74 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу подземных коттеджей с те…
Цена по запросу
Дом в Majdalena, Чехия
Дом
Majdalena
Площадь 18 720 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу сельскохозяйственного об…
$547,478
Дом в Otevek, Чехия
Дом
Otevek
Площадь 267 м²
Думреальность. Ваши электронные письма 1) Просторный и светлый семейный дом с 2012 года в ви…
$652,375
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Коммерческое помещение 515 м² в Pohorska Ves, Чехия
Коммерческое помещение 515 м²
Pohorska Ves
Площадь 515 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Вы можете продать коммерческий гараж / мастерскую / с…
$126,251
Коммерческое помещение 533 м² в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Коммерческое помещение 533 м²
Hluboka nad Vltavou
Площадь 533 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу полностью оборудованного…
Цена по запросу
Коммерческое помещение 932 м² в Nalzovske Hory, Чехия
Коммерческое помещение 932 м²
Nalzovske Hory
Площадь 932 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу комплекса из 2 зданий (ж…
$515,798
Коммерческое помещение 366 м² в Frymburk, Чехия
Коммерческое помещение 366 м²
Frymburk
Площадь 366 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу многоквартирного дома в …
$539,734
Земельные участки
Смотреть все 17 объектов
Участок земли в Hury, Чехия
Участок земли
Hury
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу участка здания с двумя в…
$908,187
Участок земли в Hury, Чехия
Участок земли
Hury
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу участка здания, назначен…
$2,13 млн
Участок земли в Husinec, Чехия
Участок земли
Husinec
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу земли для строительства …
Цена по запросу
Участок земли в Usilne, Чехия
Участок земли
Usilne
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу строительной земли 6,439…
$445,398
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41 объект
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Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой компании в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге. Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к каждому клиенту. Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет…
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Czech Village s.r.o
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Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 1254 Коммерческая недвижимость 16 Земельные участки 4
Агентство недвижимости в Чехии. Элитная недвижимость; Вторичное жилье; Новостройки; Инвестиционные проекты; Антикризисные предложения.
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English, Русский, Čeština
KV PROPERTY s.r.o.
Чехия, Столица Прага
Год основания компании 2004
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3 Коммерческая недвижимость 7
Мы - команда профессионалов в недвижимости. Более 20 лет работы с недвижимостью.  Опыт работы в Чехии и Германии.  В нашей команде опытные юристы, бухгалтеры, риэлторы,  архитекторы, строители. Мы верим в наше дело и сами инвестируем в недвижимость, реконструируем ее и сдаем в ар…
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština
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