Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$129,097
;
10
ID: 28833
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto je povezano sa liftom. A new one bedroom apartment of 51m2 with a garage space in the Dadi building at the Old Airport is for sale. It is located on the second floor of the building, east orientation. It is distinguished by an excellent structure, a new kitchen that has a pantry, a large bedroom. Close to all important facilities. The garage is connected to the elevator.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$258,194
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,408
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, Stany Zjednoczone
od
$166,653
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$586,806
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Izdaje se lijepo opremljen, dvosoban stan, od 92m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novije gradnje koja po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
