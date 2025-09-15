Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Luksuzni stambeni kompleks smješten u živopisnom gradu Tivtu, Crna Gora. Apartmani u ovom kompleksu osmišljeni su sa posebnom pažnjom prema detaljima, pružajući sve potrebne komforne uslove za ugodan život.
Lokacija
Savršeno smješten u mirnom dijelu Tivta, okružen borovom šumom, idealan za one koji žele uživati u spokojnom okruženju. Lokacija nudi odličnu ravnotežu između tišine prirode i blizine infrastrukture, te omogućava brzo povezivanje sa svim važnim sadržajima. U neposrednoj blizini kompleksa nalaze se prodavnice, restorani, čiste plaže i šetalište prestižne luke Porto Montenegro, koja je među najpoznatijim na Jadranu.
Pored toga, međunarodni aerodrom Tivat je udaljen samo 5 minuta vožnje, što olakšava pristup svim bitnim destinacijama. Izbor Tivta kao mjesta za vaš novi dom znači pristup modernoj infrastrukturi, vrhunskim sadržajem i kvalitetnom životu u razvijenom odmaralištu.
Kompleks će biti profesionalno održavan od strane specijalizovane agencije, što garantuje dugoročnu kvalitetu življenja.
Lokalizacja na mapie
Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.