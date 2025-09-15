  1. Realting.com
  4. Nieruchomości komercyjne Commerical space of 87m2, Krivi most

Nieruchomości komercyjne Commerical space of 87m2, Krivi most

Miami, Stany Zjednoczone
od
$293,403
;
9
ID: 28804
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Furnished office space of 89m2 available for rent and for sale. It is a fully developed business that can be taken over with inventory. It is located near the Big Fashion Center. Suitable for a playroom or other activity. It has a kitchen and a toilet, and it was built according to the open space principle.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw prośbę
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje