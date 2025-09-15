  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Nieruchomości komercyjne Commercial space of 120m2, Preko Morače

Nieruchomości komercyjne Commercial space of 120m2, Preko Morače

Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
;
Nieruchomości komercyjne Commercial space of 120m2, Preko Morače
1
Zostawić wniosek
ID: 28808
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Spacious commercial space in a great location, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. The space is 120 m2, spread over two floors. The basement, with an area of ​​86 m2, is connected by stairs to the ground floor, which occupies 34 m2. Each floor has a separate toilet for added convenience. The lower level leads to a large garage.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Handel Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$18
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,694
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,817
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Commercial space of 120m2, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$16
Izdaje se poslovni prostor od 245m2, na prizemlju stambene zgrade - Ventura Residence Prostor se sastoji od pet manjih prostora - četiri prostora sa prednje strane zgrade i dva prostora sa zadnje strane zgrade (svi su vezani tj. jedan do drugog su). Pojedinačno ovih šest prostora imaju ok…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, Stany Zjednoczone
od
$11,736
Lokacija Objekt se nalazi uz samu magistralu što mu daje brojne pogodnosti za razne vrste djelatnosti. U vrlo prometnoj ulici u blizini Rocky Pistolata, idealna je opcija za slične lokale ali i za razne druge namjene, jer se cijeli prostor može prilagoditi skladišnom prostoru. Interijer i …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje