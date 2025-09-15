Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

  1. Realting.com
  One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

ID: 28789
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

One-room and new apartment of 45m2 is for rent in Tivat. It is located in ul. Tripovića on the second floor of the building. It is furnished with style and taste. The best part of the apartment is the terrace with an open view of the sea.  

