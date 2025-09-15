  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28533
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih i najtraženijih lokacija u Podgorici, idealan za stanovanje, kao i za poslovne aktivnosti. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge poslovne namene. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$82,153
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,408
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$404,896
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,760
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 93m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu.     Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, veseraj i terasa.     Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novo…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje