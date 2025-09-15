  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
$704
ID: 28494
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Stany Zjednoczone
  Region / Państwo
    Floryda
  Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot!   Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Dostupno je privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,113
Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Jednosoban namješten stan u Bloku 9 dostupan je za izdavanje. Stan se nalazi na trećem spratu, u urbanom dijelu grada i istočno je orjentisan. Stan je useljiv od 1. avgusta
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
