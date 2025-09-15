Domek Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sobe, kupatilo i toalet. Nalazi se u prestižnom naselju, u širem centru Podgorice, koje garantuje mir i bezbijednost. U neposrednoj blizini nalaze se: dipomatsko-konzularna predstavništva, Britanska ambasada, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Vila Gorica, mnoge firme, privatne poliklinike, Park šuma Gorica, market i drugo. Centar grada udaljen je svega 1km. U dvoristu kuce se nalazi i sauna, koja pruza dodatno mjesto za opustanje i uzivanje u privatnosti! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!