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Wille na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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10 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 408 m²
Liczba kondygnacji 2
Isola Villa Terra Collection: luksusowa willa na Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collection…
$16,88M
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Willa w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Powierzchnia 798 m²
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Willa 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasim Al Bahr Residences to nadmorski kompleks mieszkalny na wyspie Al Marjan z apartamentam…
$5,21M
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DDA Real Estate
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Willa w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 455 m²
Liczba kondygnacji 2
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Willa w Dhaya, Emiraty Arabskie
Willa
Dhaya, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Powierzchnia 334 m²
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Willa w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Willa
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Cena zaczyna się od AED 1,752,911 XI124; Od 179 m2Marbella Villas II - Waterfront Sophystica…
$477,307
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Willa 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasim Al Bahr Residences to nadmorski kompleks mieszkalny na wyspie Al Marjan z apartamentam…
$6,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 550 m²
Zarezerwuj dom Dream Marbella Villas na Hayat Island Zapłać 5% i przenieś się do swojego dom…
$489,910
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Willa 5 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 344 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,14M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 513 m²
Liczba kondygnacji 2
$4,11M
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Agencja
DDA Real Estate
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Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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