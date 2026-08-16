Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Sharjah
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Sharjah, Emiraty Arabskie

;
Willa Usuwać
Wyczyść
22 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 257 m²
Luksusowe Waterfront Życie przeznaczone dla rodzin, Inwestorów i Lifestyle KupującychDoświad…
$762,423
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 612 m²
Waterfron Villas z prywatną plażą, w odległości spaceru od morza.Dostępne 0% plan płatności …
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Unikalny naturalny kompleks Hayyan! Świetna opcja na życie! Bezinteresowne raty!Data zakończ…
$547,671
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
DD CO DEDD CO DE
Willa w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Waterfron Villas z dostępem do plaży i w odległości spaceru od morza.Dostępny 0% plan płatno…
$685,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium wille na placu Madain w samym sercu Sharjah! Punktem kulminacyjnym projektu jest kra…
$661,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Powierzchnia 300 m²
Dubaj, Zjednoczone Emiraty ArabskieWitamy w DG Villas - ekskluzywnej kolekcji 4 i 5 pokojowy…
$1,71M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 252 m²
Unikalny naturalny kompleks Hayyan! Świetna opcja na życie! Bezinteresowne raty!Data zakończ…
$657,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 6 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium wille na placu Madain w samym sercu Sharjah! Punktem kulminacyjnym projektu jest kra…
$796,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 666 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w nowym projekcie Al Thuraya Island w Sharjah! Idealny do życia i inwestycji…
$2,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Masaar 3 to leśna oaza z inteligentnymi domami, naturą i atrakcją inwestycyjną.Projekt Masaa…
$759,717
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 504 m²
Gorąca oferta!! Nowa premiera Willa z 2 sypialniami w rezydencji Nasma bez opłat za obsługę …
$285,940
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
Set within a vast green landscape, these luxurious villas offer a perfect harmony of city pr…
$826,173
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 639 m²
Al wasayef prawdziwy stan, proszę zaoferować jedyny w swoim rodzaju nowoczesny dom miejski w…
$348,274
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Qatah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Qatah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 10 000 m²
WIELKA OFERTA!! Ta doskonale zaprojektowana społeczność mieszkaniowa jest pierwszą tego typu…
$762,505
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Qatah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Qatah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 10 000 m²
Najlepsza oferta willi!! Przestronna willa w Sharjah, 10% zaliczki bez opłaty agencyjnej lub…
$762,502
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Qatah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Qatah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 747 m²
Własna przestronna willa z 2 sypialniami tylko dla 999,999 AED.!! Te wspaniałe wille znajdu…
$272,320
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Qatah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Qatah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 747 m²
Ten doskonale zaprojektowany przestronny obiekt jest pierwszą tego rodzaju społecznością mie…
$272,323
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Located in one of Sharjah’s most innovative residential projects, these eco-conscious villas…
$1,76M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 659 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyspa Jubail znajduje się na obrzeżach Abu Zabi, między wyspą Yas a wyspą Saadiyat, i oferuj…
$2,80M
Zostaw prośbę
Willa w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 3
Situated just minutes from Sharjah’s city center, these luxury villas are part of an expansi…
$2,51M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
These luxury villas are nestled in an expansive residential project just minutes away from t…
$596,361
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 229 m²
przenieś się teraz do swojej kamienicy w niesamowitej społeczności !!!3 BR kamienica w NESMA…
$476,566
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Sharjah, Emiraty Arabskie

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się