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Wille na sprzedaż w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

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12 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 673 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa w ekskluzywnym projekcie Siniya Island! Oszałamiające widoki na Zatokę Arabską! Willa …
$4,64M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa w ekskluzywnym projekcie Siniya Island! Oszałamiające widoki na Zatokę Arabską! Willa …
$2,88M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 909 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa w ekskluzywnym projekcie Siniya Island! Oszałamiające widoki na Zatokę Arabską! Willa …
$6,40M
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 799 m²
Liczba kondygnacji 2
NIESAMOWITE MORZE VILLA WIDZĄ NAJLEPSZĄ CENĘ NIE KOMISJI !!Z przyjemnością oferujemy niesamo…
$680,536
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Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 780 m²
AL WASAYEF NIERUCHOMOŚĆ NIERUCHOMOŚCI | Najlepsza oferta | 0% Opłata agencyjna Najlepsza gor…
$705,045
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Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
These exceptional villas are located in one of the UAE’s most exclusive coastal developments…
$4,54M
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Willa 8 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 8 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 686 m²
Liczba kondygnacji 3
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$4,83M
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Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
Sobha Siniyah Island introduces a breathtaking villa project in the heart of Umm Al Quwain, …
$2,90M
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Willa 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate oferuje 5 sypialnie Villa, wszystkie wzorcowe rozmieszczenie pokoi. w…
$1,09M
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Willa 6 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Willa 11 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 11 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 035 m²
Liczba kondygnacji 3
The Ultra-Luxury class project is located on an island of natural origin, washed by the wate…
$6,36M
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Willa 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 773 m²
Kompleks mieszkaniowy Ajmal Makan na frontach wodnych Sharjah jest pierwszym ośrodkiem miesz…
$735,273
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Parametry nieruchomości w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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