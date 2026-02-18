Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Gantout, Emiraty Arabskie

3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,00M
Zostaw prośbę
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 5 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$2,91M
Zostaw prośbę
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 856 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,88M
Zostaw prośbę
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
