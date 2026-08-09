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Wille na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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305 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 2
Fleurs De Jardin, MBR Miasto jest ogrodzoną kolekcją willi i rezydencji w Meydan D11 z ogrod…
$7,08M
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Willa 10 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 10 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 815 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille z Rozbudowanymi Udogodnieniami Lifestyle’owymi w Dubailand Położona w jed…
$4,90M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
SINIYA ISLAND by Sobha to unikalny projekt nadmorski, położony u wybrzeży Umm Al Quwain. Ta …
$3,15M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$3,84M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Taormina Społeczność wiejska w samym sercu Dubaju Land! Doskonała opcja dla rodzin…
$895,522
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DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 524 m²
Liczba kondygnacji 3
Avelia by Emaar - Rodzinne wille w zielonym sercu Doliny.Avelia to kompleks mieszkalny willi…
$2,44M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 381 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w premium Elwood społeczności w dzielnicy The Valley! Za rodzinne życie i inwestycje! …
$1,98M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa 124; Kącik 124; Ogromny taras i duża piwnica 124; Do wynajęcia - Oferta …
$571,815
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 525 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille i domy w nowym projekcie Nad Al Sheba Gardens w Nad Al Sheba Gardens! Atrakc…
$3,78M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 1 804 m²
Położony w samym sercu Dubaju. 25 minut od lotniska w Dubaju i centrum handlowego w Dubaju, …
$13,73M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille w Atrakcyjnej Lokalizacji w Dubai South Położona w dynamicznie rozwijającym …
$2,14M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille i domy w nowym projekcie Nad Al Sheba Gardens w Nad Al Sheba Gardens! Atrakc…
$3,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 591 m²
Liczba kondygnacji 3
Cedarwood Estates Południe jest kolekcją luksusowych willi golfowych w pobliżu Jumeirah Golf…
$3,64M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Powierzchnia 617 m²
Apartment area 617 sq. m. Balcony area 124 sq. m. Roof area 652 sq. m.   About the Gran…
$2,73M
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Agencja
Аталанта
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Ashwood Estates 2 przez WaslAshwood Estates jest architekturą o czystych liniach i naturalny…
$3,21M
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Agencja
ISIA
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Przestronny willa z 3 sypialniami + pokój pokojowyReadymade willa w cichej okolicy - Damac H…
$490,130
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille w Atrakcyjnej Lokalizacji w Dubai South Położona w dynamicznie rozwijającym …
$1,65M
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 252 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy o Nowoczesnym Designie i Przestronnych Układach w Dubailand Domy te znajdują się w Duba…
$1,14M
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Willa 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 552 m²
Piętro 1/3
Domy z 4, 5 i 6 Sypialniami z Planem Płatności po Przekazaniu w Dubaj Meydan Nowy projekt po…
$3,79M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Komfortowa kamienica Ogrody Kensington w Dubai International City! W pełni umeblowana kuchni…
$876,712
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 76
Apartamenty w nowym kompleksie MADA 'IN Tower w prestiżowej dzielnicy Dubai Marina! Apartame…
$2,93M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 3
Avelia by Emaar - Rodzinne wille w zielonym sercu Doliny.Avelia to kompleks mieszkalny willi…
$1,97M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 341 m²
Liczba kondygnacji 3
Tilal by Binghatti: osiedla willi w Dubaju!Tilal by Binghatti to nowy format nieruchomości m…
$1,88M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 623 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Wille w Centrum Miasta w Dubaju Sobha Hartland II Wille znajdują się w projekcie S…
$16,79M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjał Inwestycyjny w Wyjątkowym Kompleksie w Dubailand Osiedle willowe z…
$1,60M
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
Raiha Stand Alone Villa w Waada jest premium prywatną willą w Dubaju Południe!Raiha Stand Al…
$1,25M
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DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w premium Elwood społeczności w dzielnicy The Valley! Za rodzinne życie i inwestycje! …
$2,73M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille Inwestycyjne z Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Dubailand Wille te zlokalizowa…
$2,56M
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Villa Karl Lagerfeld  -  view of the crystal lagoon Introducing a unique architectural maste…
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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