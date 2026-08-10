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Wille na sprzedaż w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

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3 obiekty total found
Willa w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie
Willa
Adżman (emirat), Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 3 014 m²
To jest twoja szansa na posiadanie darmowej willi z 5 sypialniami w bardzo pożądanym obszarz…
$394,835
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Willa w Emirates City, Emiraty Arabskie
Willa
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 3 014 m²
Przestronne i dobrze zaprojektowane 6-sypialnia + pokojówka willa znajduje się w spokojnej d…
$490,140
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Willa w Emirates City, Emiraty Arabskie
Willa
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 3 500 m²
Odkryj eleganckie mieszkanie w tej przestronnej willi z 5 sypialniami położonej w bardzo poł…
$476,525
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Parametry nieruchomości w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

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