Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywna willa w AlJurf Gardens - Kayan Pierwsza lokalizacja wzdłuż wybrzeża Sahel Al Ema…
$1,55M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 616 m²
Liczba kondygnacji 3
Elegancka willa w luksusowej społeczności Faza Kayan 2! Doskonała opcja na życie i inwestycj…
$1,70M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się