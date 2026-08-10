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Wille na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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127 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 616 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w luksusowym kompleksie mieszkalnym Naseem Al Jurf, znajduje się między Abu Dhabi i Du…
$1,70M
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Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 856 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,88M
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Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,00M
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Willa 5 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$2,20M
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DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy na Sprzedaż w Abu Dhabi z Przestronnymi Układami i Terenami Zielonymi Ten projekt w Abu…
$2,42M
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Willa 4 pokoi w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$1,84M
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Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywna willa w AlJurf Gardens - Kayan Pierwsza lokalizacja wzdłuż wybrzeża Sahel Al Ema…
$1,55M
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DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$1,20M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 7 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 495 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Domy z Prywatnymi Windami i Basenami w Abu Dhabi Te wolnostojące domy znajdują …
$3,07M
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,21M
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Willa 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 378 m²
Liczba kondygnacji 5
Reportage Village Abu Dhabi jest lokalną społecznością w mieście Khalifa.Reportage Village A…
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 593 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$3,65M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 494 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycje w nieruchomości Abu Dhabi - Sobha City z apartamentami i willami przy nabrzeżu w …
$3,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$2,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$3,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$2,16M
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Willa 6 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 616 m²
Liczba kondygnacji 3
Elegancka willa w luksusowej społeczności Faza Kayan 2! Doskonała opcja na życie i inwestycj…
$1,70M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$2,91M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,61M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Bahyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 401 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Domy z Prywatnymi Windami i Basenami w Abu Dhabi Te wolnostojące domy znajdują …
$2,48M
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Willa 6 pokojów w Al Rahah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Rahah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille nad Wodą Sygnowane Marką Manchester City i Ekskluzywny Styl Życia dla Miłośn…
$2,55M
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Willa 5 pokojów w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
Hudayriyat Golf Estates: społeczność premium na wyspie Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estates je…
$2,00M
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 422 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,71M
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Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$1,63M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 389 m²
Fay Al Reeman II jest drugą fazą projektu Fay Al Reeman z Aldar Properties w spokojnej okoli…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Al Rahah, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Rahah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille nad Wodą Sygnowane Marką Manchester City i Ekskluzywny Styl Życia dla Miłośn…
$1,90M
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Willa 7 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$2,14M
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Willa 5 pokojów w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 547 m²
Liczba kondygnacji 2
Hudayriyat Golf Estates: społeczność premium na wyspie Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estates je…
$2,76M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 332 m²
Nowy projekt Baraka na wyspie Yas, Abu Zabi. Projekt ten zapewni bezprecedensowy styl życia …
$1,61M
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Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Powierzchnia 501 m²
Piętro 1
Fay Al Reeman II jest drugą fazą projektu Fay Al Reeman z Aldar Properties w spokojnej okoli…
$1,51M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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