Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkania
  4. Kawalerka
  5. Widok na morze

Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

;
Dubaj
44
Ajman
4
Abu Zabi
9
Ras Al Khaimah
5
Pokaż więcej
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
18 obiektów total found
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 25/51
Laguna Residence to projekt trendowy z integracją SI i największą laguną na wybiegu.One Deve…
$212,394
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 10/16
Cybele Wadan to nowoczesna oaza mieszkaniowa w regionie Dubaju z doskonałym potencjałem inwe…
$194,432
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 10/21
Branded apartamenty w kompleksie Franck Muller Aeternitas w Dubaju Marina! Za życie i inwest…
$226,009
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
DD CO DEDD CO DE
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 45/55
W pełni umeblowane i wyposażone apartamenty z inteligentnym systemem domu! Lokalizacja w sam…
$389,519
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 5/15
AMRA - Pierwszy ośrodek wellness z pełnym serwisem i otwartym widokiem na morze w ZEA!Lokali…
$188,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/6
Apartamenty w nowym kompleksie Aysha nad wodą! Kompleks znajduje się wzdłuż laguny Al Khan! …
$143,506
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/5
W pełni umeblowane apartamenty hotelowe w Marbella na Wyspach Światowych! Wspaniały widok na…
$638,337
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
$600,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/15
Hayat Residence is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the best-in…
$140,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Condor Marina Star Residences Promotion: Sale Category: apartment District: Dubai Mari…
$465,755
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
STUDIO W MAG CITY — DUBA DUBAMAG CITY   i mdash; kompleks mieszkaniowy najwyższego poziomu z…
$171,350
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Strategicznie zlokalizowany i doskonale zaprojektowany kompleks   Półwysep   w centrum Dubaj…
$241,355
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 8/17
The Rising Star project is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the…
$145,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the center of Duba…
$208,747
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 1
Azizi Riviera   — This is a new large-scale residential complex on the banks of a crystal la…
$140,000
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
COOPERATION AHAD RESIDENCE IN THE FUBA CENTERAhmad Residences   — This is a 30-story residen…
$194,592
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się