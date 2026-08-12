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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
44
Ajman
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Abu Zabi
9
Ras Al Khaimah
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31 obiekt total found
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Oazie Plażowej Azizi (Mirage 1) w Dubai Studio City.Ten nowy…
$199,343
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 11/33
Projekt - SAAS HILLSLokalizacja: Dubai Science ParkPlanowany termin dostawy - IV 2027Saas Hi…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/17
1BR w Azizi Arian - styl i komfort w sercu Jebel AliPrzestronne jednopokojowe mieszkanie w n…
$264,401
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 12/62
Diamondz by Danube – Kwintesencja Luksusu i Elegancji w Jumeirah Lake Towers Diamondz by …
$335,985
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 24/25
Projekt: CENTRALNY DOWNTOWNLokalizacja - Arjan, DubajZakończenie budowy - III 2028Central Do…
$256,852
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 12/14
Grand by Azizi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznej dzielnicy Dubai Sp…
$237,845
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/6
Osiemdziesiąt trzy projektyLokalizacja - Dubai South, DubajData dostawy - III 2026Osiemdzies…
$282,102
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/25
Projekt: LUM1NAR TOWER 1,2.3Lokalizacja: JVTData dostawy: IV 2026 - III 2027Lum1nar w JVT to…
$229,037
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/54
Nowy projekt od najlepszego dewelopera w obiecującej lokalizacji Dubai Motor City!Projekt - …
$221,415
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4
Urocze studio na najwyższym piętrze z dostępem do basenu, bieżnią do biegania i zagospodarow…
$230,089
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 12/65
Projekt: AURESTA TOWERLokalizacja - JVC, DubajCzystość - IV 2028Auresta to nowy luksusowy pr…
$195,623
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 8/14
Venice by Azizi to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w Studio City, inspirowany urokiem Wenecji…
$207,826
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Kawalerka 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2/17
2BR w Azizi Arian - Przestrzeń i wygody w obiecującej Jebel AliStylowy apartament z dwoma sy…
$409,879
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 18
Doskonałe studio z urządzeniami kuchennymi
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/6
Przytulne, nowoczesne studio z basenami, zewnętrzną strefą jogi i dostępem do sklepów detali…
$204,493
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 8/14
Venice by Azizi to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w Studio City, inspirowany urokiem Wenecji…
$207,826
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 10/34
Projekt: LEGADOData dostawy: - IV 2027Jumeirah Village Circle (JVC), DubajLEGADO to nowy now…
$210,215
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 8/30
Powierzchnia studia 51,9 m2 w ukończonym kompleksie premium hotelu na 8 piętrze, w Dubaju.Ko…
$372,971
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/8
Projekt: Ghaff Land ResidenceLokalizacja: Dubai Studio MiastoData dostawy: IV 2025Ziemia Gha…
$191,642
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 7/38
Oasiz by Danube Properties – Oaza Luksusu i Innowacji w Dubai Silicon Oasis Oasiz to 38-p…
$220,526
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/44
Projekt Hill ViewsData dostawy I 2026Dubai Science Park LokalizacjaBinghatti Hill Widok jest…
$224,375
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/31
Oasiz 2 od Danube Properties – Oaza Luksusu i Innowacji w Dubai Silicon Oasis Oasiz 2 to …
$215,908
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
ID RAH 5009Plaża Vista - kompleks z widokiem na kasynoW The Beach Vista przez Range Ras Al K…
$354,000
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 36 m²
ID RAH 5012SKAI Apartamenty przez RAK Właściwości w Ras Al KhaimahNowy projekt SKAI z RAK Pr…
$206,000
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 8
ID RAH 5011Nie- Luxe: markowe rezydencje na malowniczej wyspieUno- Luxe na wyspie Al Marjan …
$272,000
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
ID RAH 5007Major Development prezentuje kompleks premium w stylu maldises-Manta Bay to elita…
$354,000
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 30 m²
Ten nowo uruchomiony budynek mieszkalny oferuje nowoczesne przestrzenie mieszkalne stworzone…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 19
dowód tożsamości D121212Rove City Spacer jest hotelem obsługiwanym przez nowoczesną markę Ro…
$216,000
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 20
ID RAH 5012Costa Mare by Ellington PropertiesEllington Properties uruchamia nowy projekt nab…
$354,000
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

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