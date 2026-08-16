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Kawalerki na sprzedaż w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

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Sharjah
15
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17 obiektów total found
Kawalerka w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Kawalerka
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
Projekt Live and Invest w Waterfront z prywatną plażą
$160,000
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Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Cena zaczyna się od AED 1,197,000 dolar 124; Od 127 m2Odkryj Sendian, inauguracyjną społeczn…
$325,936
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/6
Apartamenty w nowym kompleksie Aysha nad wodą! Kompleks znajduje się wzdłuż laguny Al Khan! …
$143,506
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DDA Real Estate
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DD CO DEDD CO DE
Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Cena zaczyna się od AED 1.696.000 dla 124; Od 182 m2Sequoia jest szóstą fazą szacownego, zna…
$461,811
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Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Cena zaczyna się od AED 1.499,000 EUR124; Od 183 m2Azalea Townhouses at Masaar - Embrace Nat…
$408,169
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Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Cena zaczyna się od AED 1,275,000 dolar 124; Od 175 m2Kaya Townhouses at Masaar - Harmocious…
$347,175
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TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Cena zaczyna się od AED 1 821 000 dolar 124; Od 183 m2Saro w Masaar - Spokojne życie wśród V…
$495,847
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Kawalerka 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Al Mamsha to kompleks położony w Muwaileh w Sharjah. Oferujemy apartamenty od 1 do 3 sypialn…
$144,688
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
Piętro 15
Areej Apartments to apartament premium z Arady, położony w tętniącej życiem dzielnicy Aljada…
$136,361
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 38 m²
Piętro 16
Areej Apartments to apartament premium z Arady, położony w tętniącej życiem dzielnicy Aljada…
$130,205
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Kawalerka 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Al Mamsha to kompleks położony w Muwaileh w Sharjah. Oferujemy apartamenty od 1 do 3 sypialn…
$144,688
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 35 m²
Piętro 76
Areej Apartments to apartament premium z Arady, położony w tętniącej życiem dzielnicy Aljada…
$118,742
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Kawalerka 1 pokój w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 6
Zagraniczne nieruchomości od 40 tysięcy dolarów. Bezpłatne konsultacje. Pomoc w uzyskaniu st…
$97,563
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Al Mamsha to kompleks położony w Muwaileh w Sharjah. Oferujemy apartamenty od 1 do 3 sypialn…
$144,688
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 35 m²
Piętro 76
Areej Apartments to apartament premium z Arady, położony w tętniącej życiem dzielnicy Aljada…
$118,742
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 38 m²
Piętro 16
Areej Apartments to apartament premium z Arady, położony w tętniącej życiem dzielnicy Aljada…
$130,205
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Kawalerka w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Sharjah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 35 m²
Piętro 76
Areej Apartments to apartament premium z Arady, położony w tętniącej życiem dzielnicy Aljada…
$118,742
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Parametry nieruchomości w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

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