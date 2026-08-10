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Kawalerki na sprzedaż w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

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Ajman
4
Kawalerka Usuwać
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6 obiektów total found
Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
♦️C🔺 ❗️❗️% cки🔺 ❗️%📍A⏺️⏺️Cрок c✅Студии (от 35 m2) - от $86 000❗✅1 BR (от 68.2 m2) - oт $129 …
$86,000
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Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$135,401
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Emirates City, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Emirates City, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 18/35
Rockhill Tower to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą w Al Alia, Aj…
$74,434
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
🏡 MIĘDZYNARODOWE ZIEMI ROZWOJU - DYSCOUNT do 30%INWESTYCYJNY REALNY ESTAT 124; AJMAN, Zjedno…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Condor Marina Star Residences Promotion: Sale Category: apartment District: Dubai Mari…
$465,755
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Kawalerka 1 pokój w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Adżman (emirat), Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4/8
Apartamenty różnych typów są na sprzedaż w nowym wykończonym obiekcie Al Ameera Village bezp…
$65,860
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Parametry nieruchomości w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

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