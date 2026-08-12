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Kawalerki w górach na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
44
Ajman
4
Abu Zabi
9
Ras Al Khaimah
5
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6 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
STUDIO W MAG CITY — DUBA DUBAMAG CITY   i mdash; kompleks mieszkaniowy najwyższego poziomu z…
$171,350
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Strategicznie zlokalizowany i doskonale zaprojektowany kompleks   Półwysep   w centrum Dubaj…
$241,355
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the center of Duba…
$208,747
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 1
Azizi Riviera   — This is a new large-scale residential complex on the banks of a crystal la…
$140,000
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
COOPERATION AHAD RESIDENCE IN THE FUBA CENTERAhmad Residences   — This is a 30-story residen…
$194,592
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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