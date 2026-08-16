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Kawalerki na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
4
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36 obiektów total found
Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
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Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
HOT STUDIO FULLY FULYSHED IN RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Kawalerka w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 10/21
Branded apartamenty w kompleksie Franck Muller Aeternitas w Dubaju Marina! Za życie i inwest…
$226,009
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 10/19
Tonino Lamborghini Rezydencje - luksus marki nad morzem, architektura stylu życia i wysoki p…
$518,666
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 9/18
Rezydencje w Sheraton Al Marjan Island Resort - ośrodek nadmorski marki SheratonThe Residenc…
$657,484
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Kawalerka w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/19
Nowoczesny apartament w budynku mieszkalnym SKAI w dzielnicy Mina Al Arab w Ras Al Khaimah! …
$205,740
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Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 46 m²
Szczegóły własności:Studio ApartmentOgród wewnętrzny WidokW pełni umeblowane i wyposażonePok…
$164,888
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 39 m²
Miraggio PrzewodniczącyO Miraggio - Waterfront Apartments w Ras Al KhaimahMiraggio by Source…
$354,000
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 35 m²
Jacob & Co. Residences on Al Marjan Island, Zjednoczone Emiraty ArabskieMieszkańcy Jacob & C…
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 9/18
Apartamenty w innowacyjnym projekcie One Central w sercu Ras Al Khaimah! Panoramiczny widok …
$185,136
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 43 m²
Al Hamra Waterfront - luksusowy nadmorski kompleks mieszkalny z widokiem na morzeCiesz się z…
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 20/46
Azure by Lapis to innowacyjny projekt mieszkaniowy w emiracie Ras Al Khaimah z naciskiem na …
$228,179
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 13/17
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Ellington Views II, w budowie w ośrodku Al H…
$367,613
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5/10
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartamenty w unikalnym kompleksie mieszkaln…
$326,049
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 6/12
Luksusowy apartament w ekskluzywnym kompleksie hotelowym Taj Wellington Mews w prestiżowej o…
$396,746
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Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7
AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in the Emirate of Ras …
$549,963
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Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in the Emirate of Ras …
$481,226
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Kawalerka 1 pokój w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK CentralSkonta…
$306,170
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 10/15
Palazzo Tissoli - włoska estetyka, lokalizacja nabrzeża, design Pininfariny i wysoki potencj…
$299,523
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 9/18
Plaża Residences West Wing - apartamenty z widokiem na plażę, pełna gama ośrodków wypoczynko…
$406,730
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja w MarinaMarina Residences prezentuje luksusowe rezydencje z widokiem na marinę i …
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 43 m²
Cena zaczyna się od AED 930,828 XI124; Od 43 m2Ellington Przewodniczący Widoki I - Redefinio…
$253,459
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 12/23
Radisson Blu Hotel: markowe apartamenty w Ras Al Khaimah!Radisson Blu Hotel jest jedną z dwó…
$367,678
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 12/23
Radisson Blu Residences: markowe nieruchomości w Ras Al Khaimah!Radisson Blu Residences jest…
$306,085
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 48 m²
Palazzo Tissoli na wyspie Al Marjan, Zjednoczone Emiraty ArabskiePalazzo TissolliNa pierwsze…
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 16/32
Luksusowy apartament w projekcie Colibri Views w obiecującej dzielnicy RAK Central w Emirate…
$210,760
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 7/13
Luksusowy apartament w nowym projekcie Playa Viva w Ras Al Khaimah! Projekt na pierwszej lin…
$242,205
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
ID RAH 5009Plaża Vista - kompleks z widokiem na kasynoW The Beach Vista przez Range Ras Al K…
$354,000
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 8
ID RAH 5011Nie- Luxe: markowe rezydencje na malowniczej wyspieUno- Luxe na wyspie Al Marjan …
$272,000
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Kawalerka w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 12
The World’s First Sky Beach—Manta Bay on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah! 📍 Prime loca…
$350,000
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Kawalerka 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 20
ID RAH 5012Costa Mare by Ellington PropertiesEllington Properties uruchamia nowy projekt nab…
$354,000
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Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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