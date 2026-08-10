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Kawalerki na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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10 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
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Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/10
Apartamenty w nowym projekcie Park View w Abu Dhabi! Blisko morza! W pobliżu głównych atrakc…
$197,836
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 10/17
Promieniste Mosty - Apartamenty na wyspie Al Reem z infrastrukturą mieszkalną i komercyjną!R…
$164,196
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Agencja
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 46 m²
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 15/31
Mieszkańcy Arterii: architektura współczesna i komfortowe życie na wyspie Al Reem!Artery Res…
$256,173
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
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Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 25/50
Radiant Terrace na wyspie Reem to 50- piętrowy kompleks mieszkalny z panoramicznym szkłem i …
$247,520
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/9
The Canopies: premium life on the waterfront of Yas Point in Abu Dhabi!Canopies to nowy komp…
$449,295
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
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Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 12
Pixel Towers by Imkan Properties, nowy mieszany budynek mieszkalny położony w Makers Distric…
$233,240
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Kawalerka w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5
To wysokiej klasy Umeblowane Studio w Budownictwie D na najwyższym piętrze z widokiem na pol…
$238,174
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Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 12
Pixel Towers by Imkan Properties, nowy mieszany budynek mieszkalny położony w Makers Distric…
$233,240
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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