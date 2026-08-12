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Kawalerki nad jeziorem na sprzedaż w Emiraty Arabskie

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Dubaj
44
Ajman
4
Abu Zabi
9
Ras Al Khaimah
5
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 20/28
Lokalizacja: JLT ( Jumeirah Lakes Towers ) Ukończenie: 2023 Plan płatności: 50% w procesie b…
$217,000
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Parametry nieruchomości w Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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