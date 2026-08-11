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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

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mieszkania
69
domy
14
83 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w Bayfront Marina Residences projekt na wyspie Siniya! Dobrze rozwinięta infrast…
$361,445
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 12/25
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$189,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w luksusowym projekcie Florine Beach Residences w obszarze Umm Al Quwain! W pobl…
$496,764
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 4/9
Luksusowy apartament w projekcie AYA Beachfront Residences w Al Rawdah, w emiracie Umm al Qu…
$302,933
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DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 673 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa w ekskluzywnym projekcie Siniya Island! Oszałamiające widoki na Zatokę Arabską! Willa …
$4,64M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 17
Nadmorskie Apartamenty w Umm Al Quwain z 3-Letnim Planem Płatności po Przekazaniu To ekskluz…
$1,13M
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Mieszkanie 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Pierwsza inwestycja wellness to ośrodek z pełnym serwisem i otwartym widokiem na morze w ZEA…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Doświadcz doskonałej równowagi luksusu, wellness i spokoju w rezydencji Amra Wellness, gdzie…
$299,530
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International Property Alerts
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Mieszkanie 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Piętro 4/9
Luksusowy apartament w projekcie AYA Beachfront Residences w Al Rawdah, w emiracie Umm al Qu…
$644,689
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Starline Beach Residences na wyspie Siniya w…
$1,43M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Piętro 5/9
Oszałamiające apartamenty w nowym projekcie Aquamarine Beach Residences! Na nabrzeżu! Lokali…
$1,47M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki elegancji, wellness i spokoju w rezydencji Amra Wellness, Hav…
$503,755
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Mieszkanie w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Zakup apartamentu inwestycyjnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest opłacalny; złóż za…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Doświadcz stylu życia harmonii, zdrowia i elegancji w Residences Wellness Amra, gdzie każdy …
$187,887
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International Property Alerts
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English
Kawalerka 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 5/15
AMRA - Pierwszy ośrodek wellness z pełnym serwisem i otwartym widokiem na morze w ZEA!Lokali…
$188,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w Bayfront Marina Residences projekt na wyspie Siniya! Dobrze rozwinięta infrast…
$361,445
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 10/42
Wprowadzenie ikonicznego projektu przez światowej sławy dewelopera, który przedefiniuje konc…
$404,050
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Bliźniak 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe Apartamenty przy Plaży z Ratami 1% Miesięcznie w Umm Al Quwain To wyjątkowe nadmor…
$1,57M
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Mieszkanie 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 17
Nadmorskie Apartamenty w Umm Al Quwain z 3-Letnim Planem Płatności po Przekazaniu To ekskluz…
$213,814
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Mieszkanie 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 202 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w Bayfront Marina Residences projekt na wyspie Siniya! Dobrze rozwinięta infrast…
$1,66M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/9
Projekt: Coraline Beach ResidencesRozmieszczenie: Wyspa SiniaData dostawy: 1-2028Coraline Be…
$554,434
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Mieszkanie 4 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe Apartamenty przy Plaży z Ratami 1% Miesięcznie w Umm Al Quwain To wyjątkowe nadmor…
$931,822
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 8/17
AMRA Faza 2: Własność Przybrzeżna w Umm Al Quwain, Błękitny Węgiel!AMRA Etap 2 jest drugim e…
$503,744
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Liczba kondygnacji 14
Projekt ten to duży, luksusowy rozwój nadmorski położony na pierwszej linii brzegowej, oferu…
$200,000
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Agencja
Umed properties
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Mieszkanie 2 pokoi w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 9
Niesamowite nadmorskie mieszkanie z prywatnym tarasem, promenadą przy marinie, udogodnieniam…
$328,659
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe Apartamenty przy Plaży z Ratami 1% Miesięcznie w Umm Al Quwain To wyjątkowe nadmor…
$478,628
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 17
Nadmorskie Apartamenty w Umm Al Quwain z 3-Letnim Planem Płatności po Przekazaniu To ekskluz…
$469,235
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Mieszkanie w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 32 m²
🔰 TYLKO 5 STUDIOS POZIOM: BEACHFRONT W Stanach Zjednoczonych Od 204,000 dolarówOpis:🏝️ WYŁĄC…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 22/45
Aquamont jest premium coastal property z Sobha Realty w Downtown Umm Al Quwain.Aquamont to n…
$302,832
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Agencja
DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 7/42
Wprowadzenie ikonicznego projektu przez światowej sławy dewelopera, który przedefiniuje konc…
$302,850
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Parametry nieruchomości w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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