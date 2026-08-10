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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
989
Ghantout
28
Al Bahyah
10
Ghadeer Al Tayr
9
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1 063 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i zachód słońca od tarasuJacob & Co. Beachfront Living…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 2/10
Luksusowy apartament o powierzchni 146.9 m2 na 2. piętrze na wyspie Al Reem w Abu Dhabi.Ta w…
$763,256
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Willa 5 pokojów w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 616 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w luksusowym kompleksie mieszkalnym Naseem Al Jurf, znajduje się między Abu Dhabi i Du…
$1,70M
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DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 10/17
Promieniste Mosty - Apartamenty na wyspie Al Reem z infrastrukturą mieszkalną i komercyjną!R…
$423,426
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/17
Ekskluzywne Apartamenty na Al Reem Island, Abu Dhabi Ten nowoczesny nadbrzeżny kompleks mies…
$824,304
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Mieszkanie 3 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$1,39M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 11/22
A1LA Residence: Nowoczesne nieruchomości na Al Reem Island, Abu Dhabi!A1LA Residence to komp…
$522,648
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartament w nowym kompleksie Royal Park w Abu Dhabi! Mieszkanie na życie i inwestycje! Udaj…
$899,897
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 10/23
Premium apartamenty w nowym projekcie Louvre w samym centrum wyspy Saadiyat! Apartamenty na …
$1,01M
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Piętro 5/13
Fahid Beach Taras - życie na plaży na wyspie, luksusowe widoki i infrastruktury wellness.Fah…
$2,55M
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 21/37
Renad Tower by Tiger – Nowoczesne Apartamenty na Wyspie Al Reem, Abu Dhabi Renad Tower by…
$369,468
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 18/27
Okręg - luksusowy kompleks mieszkalny na wyspie Reem, Abu ZabiApartamenty, penthouses i kami…
$547,323
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 3/13
Apartamenty w nowym elitarnym projekcie Bay Residence 2 na wyspie Yas! Na wybrzeżu wyspy Yas…
$513,671
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 15/33
Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.Sunstone …
$735,693
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/7
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$462,899
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$855,022
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DDA Real Estate
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Willa 6 pokojów w Ghantout, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 856 m²
Liczba kondygnacji 2
Y widoki na Bayn: następna generacja nadmorskich willi w Ghantout!Y Widok na Bayn jest kryty…
$6,88M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 7/15
Brabus Island jest ultraluksusowym projektem pierwszej linii w Al Raha Beach.Brabus Island j…
$1,00M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 15
Waters Edge by Aldar Properties to kompleks mieszkalny położony na wyspie Yas, Abu Dhabi. Wa…
$153,219
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Mieszkanie 4 pokoi w Al Rahah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Al Rahah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty nad Wodą w Rezydencjach Manchester City w Abu Dhabi Apartamenty te znajdują się …
$1,23M
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Bliźniak 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Piętro 11/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$5,13M
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Ekskluzywne Apartamenty z Malowniczym Widokiem na Yas Island Ten prestiżowy kompleks nadbrz…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🆕PERVOE AI- COMUNITE IN ABU- DABI ➡️Integracja sztucznej inteligencji ➡️Lokalizacja w…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Począwszy od AED 1,050 000 do 124; 75 m2Odkryj Manarat Living III - Sanktuarium Kultury i In…
$285,909
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Odległość od atrakcji: Muzeum Narodowe Zayed: 600 m 124; 7 minut TeamLab: 1 km Louvre Abu…
$977,772
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2
Reem Five to kompleks mieszkalny z SAAS Properties, w którym znajdują się ekskluzywne studia…
$629,860
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 20/44
Promienna fala: Nowoczesne nieruchomości na wyspie Al Reem, Abu Zabi!Promieniowanie Wave jes…
$508,384
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2
Nadmorskie Mieszkania w Kompleksie z Basenem na Wyspie Saadiyat, Abu Dhabi Ten ekskluzywny k…
$1,16M
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Typy nieruchomości w Abu Zabi.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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